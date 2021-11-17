Россия обжалует решение о передаче скифского золота Украине

Россия намерена обжаловать решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. Об этом 17 ноября рассказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина.

«Состоялось совещание в Москве по этому поводу. Безусловно, будем подавать в высший суд. То, что принято решение подавать в высший суд, — это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля», — сказала «РИА Новости» Умрихина.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал решение апелляционного суда Амстердама неправомерным и возмутительным. Он подчеркнул, что скифское золото является неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, а значит, экспонаты должны быть возвращены в фонды крымских музеев.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» директор Центрального музея Тавриды Андрей Малыгин, решение суда является «мерзким и отвратительным», оно нарушает права крымчан на доступ к их культурному наследию. Он также выразил сомнение в том, что в Киеве экспонаты будут находиться в безопасности.

В свою очередь первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров назвал решение суда политизированным и ангажированным. Он указал на то, что скифское золото всегда хранилось в Крыму, и задался вопросом, где его могут хранить на Украине.

Экспонаты, из-за которых идет спор, были отправлены на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам в феврале 2014 года, еще до того как Крым присоединился к России. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов.

После воссоединения Крыма с Россией в результате референдума в 2014 году Москва и Киев потребовали вернуть коллекцию.

В 2016 году окружной суд Амстердама на основе конвенции ЮНЕСКО от 1970 года заявил, что артефакты нужно вернуть Украине, а вопрос о принадлежности коллекции следует решать после этого. Крымские музеи подали апелляцию на это решение, поскольку считают, что после попадания в Киев украшения не вернутся в республику. В июле 2019 года было принято промежуточное решение суда по делу, в котором тот установил, что конвенция ЮНЕСКО 1970 года, на которую ранее ссылалась Украина, неприменима к данному делу.