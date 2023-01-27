В Крыму назвали несправедливым новое решение Нидерландов о скифском золоте

Консультативное решение генерального прокурора Нидерландов о том, что скифское золото могут оставить у Украины, является несправедливым и предвзятым. Такое заявление 27 января сделал в беседе с «Известиями» генеральный директор Центрального музея Тавриды в Симферополе Андрей Мальгин.

Заключение генпрокурора было опубликовано ранее в этот день. Согласно ему, решение Апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине может остаться в силе. Дата вынесения решения Верховного суда республики относительно коллекции скифского золота назначена на 15 сентября 2023 года.

«Имея два предыдущих решения, мы не особо тешили себя иллюзиями, хотя небольшая надежда оставалась. Это решение я рассматриваю в контексте отношения к России, ее культуре и наследию, которое демонстрируется в ряде мировых органов управления», — подчеркнул Мальгин.

Говоря о дальнейших действиях музея, он уточнил, что руководство учреждения намерено дождаться окончательного решения по этому поводу и продолжать изучать ситуацию.

«Через некоторое время поймем, как нам дальше действовать, и оставляет ли нам законодательство Нидерландов какие-то возможности. У нас там находится около 130 предметов из коллекции. Безусловно, эти предметы играли большую роль в нашей экспозиции, каждый их этих предметов по-своему уникален. Изделий из золота и серебра там очень небольшое количество, но там есть интересные предметы из керамики и камня. Для нас это достаточно ощутимые потери. Мы рассматриваем это решение как несправедливое и предвзятое», — резюмировал гендиректор Центрального музея Тавриды.

В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины. В январе 2022-го музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции Украине.

Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, музеи Крыма намерены добиваться справедливости в по делу о скифском золоте. Он подчеркнул, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

В том же месяце Следственный комитет (СК) РФ начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова. Как отметил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, чиновники должны были своевременно оформить коллекцию скифского золота как неотъемлемую часть музейного фонда Российской федерации, однако этого сделано не было.

Под скифским золотом подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.