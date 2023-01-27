В Нидерландах допустили сохранение решения о передаче «скифского золота» Украине

Генеральный прокурор Нидерландов допустил, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче «скифского золота» Украине останется в силе. Это следует из его консультативного заключения, опубликованного 27 января.

«В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что коллекция [«скифского золота»] должна быть передана Украине. Это решение может остаться в силе», — цитирует «РИА Новости» заключение генпрокурора.

Отмечается, что предварительная дата вынесения решения Верховного суда республики относительно коллекции «скифского золота» назначена на 15 сентября 2023 года.

Ранее, 26 января 2022 года, глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что музеи Крыма намерены добиваться справедливости в вопросе о передаче скифского золота Украине. Он подчеркнул, что в Крыму относятся к этому решению как к акту международного разбоя против музеев.

До этого, 19 января, появилась информация о том, что Следственный комитет (СК) РФ проводит доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего четырем музеям крымского полуострова. Как отметил замглавы рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, чиновники должны были своевременно оформить коллекцию «скифского золота» как неотъемлемую часть музейного фонда Российской федерации, однако этого сделано не было.

24 января музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о передаче коллекции скифского золота Украине.

Под «скифским золотом» подразумеваются экспонаты, отправленные в феврале 2014 года на выставку «Крым: золото и секреты Черного моря» в Музей Алларда Пирсона в Амстердам. Всего в столицу Нидерландов было отправлено более 2 тыс. предметов. Однако после референдума и вхождения Крыма в состав РФ они так и не были возвращены обратно в музеи.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что Музей Алларда Пирсона должен сдать золото на хранение Украине «до стабилизации ситуации» на полуострове. Инстанция подчеркнула, что не рассматривала вопрос о его принадлежности, только о передаче.