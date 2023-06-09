Bloomberg сообщило о попытках Франции и ФРГ смягчить новые санкции против РФ

Франция и Германия хотят смягчить новые санкции Европейского союза (ЕС) в отношении России. Об этом 9 июня сообщило агентство Bloomberg.

«Группа стран, включая Францию ​​и Германию, стремится ослабить критерии санкций, повысив планку, когда они могут быть нацелены на страну, и ограничив охват секторов торговли, которые они охватывают», — говорится в материале.

Отмечается, что новые санкции коснутся механизма по экспортным ограничениям в третьи страны, которые могут помогать России в обходе санкций. Берлин и Париж выступают за то, чтобы такие требования были ослаблены.

В ЕС хотят сдержать страны от помощи России дипломатическим путем. Однако если он не сработает, то будут введены списки подпадающих под ограничения товаров и стран, в которых их нельзя отправлять.

Накануне газета Politico сообщила, что страны Евросоюза не пришли к соглашению по поводу 11-го пакета санкций против России. Против принятия нового выступают Венгрия и Греция. Они требуют исключения своих компаний из украинского списка «спонсоров конфликта». Также Франция и Германия озабочены тем, что положения об обходе санкций могут навредить дипломатическим связям с другими странами.

Ранее, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Он отметил, что действия Евросоюза противоречат здравому смыслу и просто не работают.

22 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решения об 11-м пакете санкций в отношении России и новом транше военного финансирования Украине.

При этом 20 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС включит в новый пакет санкций более 90 компаний, обходивших ограничения.

12 мая президент России Владимир Путин заявлял, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной правовой системе.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.