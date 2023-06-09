Житель Воронежа рассказал «Известиям» подробности падения беспилотника

Житель Воронежа, который слышал падение беспилотника, сравнил звук с движущимся мотоциклом. Подробности инцидента он рассказал «Известиям» в пятницу, 9 июня.

«Я думал, по улице едет мотоцикл. Потом набирает скорость резко», — описал происходящее горожанин.

По его словам, сразу после этого раздался резкий хлопок. Мужчина предположил, что вслед за звуком оборвались второй и третий этаж дома и задрожали окна.

О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно ранее этим же днем, 9 июня. На данный момент есть информация о трех пострадавших во время инцидента, двое из них получили легкие травмы, на месте им оказали медицинскую помощь.

Позже в этот же день «Известия» показали кадры момента падения беспилотника: на них летательный аппарат постепенно снижается над городом, а затем резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Позже губернатор Воронежской области Александр Гусев приехал на место происшествия. Глава региона дал первые поручения по бытовой помощи жителям поврежденного дома.

Позже в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже. Он заявил, что киевский режим продолжает атаки на жилые дома, но отметил, что Россия продолжит спецоперацию на Украине.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.