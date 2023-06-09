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В Кремле прокомментировали сообщения о падении беспилотника в Воронеже

Песков о падении беспилотника в Воронеже: киевский режим продолжает наносить удары по жилым домам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Киевский режим продолжает атаки на жилые дома. Таким образом в пятницу, 9 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал падение беспилотника в Воронеже.

«Киевский режим продолжает атаки на объекты гражданский инфраструктуры, на жилые дома, деятельность киевского режима продолжается. Но мы продолжаем борьбу и продолжаем спецоперацию», — указал Песков.

О падении беспилотника на улице Белинского в Воронеже стало известно ранее этим же днем, 9 июня. В результате инцидента пострадали три человека. По данным «Известий», у двух пострадавших были зафиксированы легкие травмы, медицинская помощь была оказана на месте.

В распоряжении «Известий» появились кадры момента падения беспилотника. На записи видно, как аппарат, пролетая над городом, начинает постепенно снижаться. Внезапно он резко пикирует вниз по направлению к многоэтажке, после чего возникает рыжая вспышка света.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев оперативно прибыл на место происшествия, где сейчас работают спецслужбы. Глава региона дал первые поручения по бытовой помощи жителям поврежденного дома.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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