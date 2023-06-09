«Известия» опубликовали кадры с моментом падения беспилотника в Воронеже

Момент падения беспилотника в Воронеже попал на видео, кадры публикуют «Известия».

Беспилотник упал в районе улицы Белинского утром в пятницу, 9 июня.

Об инциденте стало известно 9 июня. БПЛА упал на улице Белинского. Гусев сообщил, что при падении беспилотника пострадали три человека.

Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что дал первые поручения по бытовой помощи жителям дома, в который попал БПЛА.

Удары по российским регионам стали ответом Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе

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