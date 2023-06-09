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В Оренбуржье появились ядовитые бабочки-медведицы

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Пестрые ядовитые бабочки в большом количестве появились на улицах Орска Оренбургской области. Фотографиями насекомых поделились в Telegram-канале местного парка Строителей.

Судя по размещенным снимкам, орчане запечатлели бабочек вида «медведица сельская». Как отмечает 56orb.ru, в народе их называют «медведица деревенская». По словам местных, бабочки в этом году летают везде — от детских площадок до тротуаров.

«Медведица сельская» — это ночная бабочка с размахом крыльев 5–6 см. Является редким, а в некоторых местах малочисленным видом. Она распространена в Европе, Малой и Передней Азии, на Южном Урале и юго-западной части Западной Сибири.

Бабочки питаются одуванчиками, тысячелистниками, листьями плодовых деревьев. Бабочка, как и ее гусеница, ядовиты. К ним лучше не прикасаться, так как в случае попадания яда в глаза это чревато заражением и конъюнктивитом.

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