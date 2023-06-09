Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара к 81–82 рубля

В ближайшее время курс доллара вернется на уровень 81–82 рубля. Об этом 9 июня телеканалу RT рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Когда речь идет о стремительном и скачкообразном росте, значит влияет конъюнктурный фактор, который отрывает этот курс от базового, который определяется общими глубинными показателями экономики. Может, в течение дня–двух будет рост, но потом коррекция будет на цифры что-то вроде 81–82 рубля», — сказал он.

Так эксперт прокомментировал рост доллара до 83 рублей, который произошел 9 июня. Стоимость американской валюты достигла такого значения впервые с 7 апреля.

Накануне курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля, а курс евро превысил отметку в 88 рублей впервые с 4 мая.

7 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что курс доллара к рублю в июне ожидается в диапазоне 76–83,5 рубля, евро — 82–91 рубль. По его словам, курс валюты скачет на рынке Форекс из-за предстоящего заседания Федеральной резервной системы и смешанных макроданных США.

Ранее, 1 июня, руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков привел прогноз, согласно которому в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.