Реклама
Прямой эфир
Общество
В Кремле назвали самоотверженными действия властей после прорыва Каховской ГЭС
Общество
Оставшиеся в Крыму украинские боевые корабли утилизируют
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно приземлился в Самаре из-за неполадки
Происшествия
Экс-сотрудник омского предприятия ОПК задержан за шпионаж в пользу Германии
Политика
В Госдуме указали на понимание Западом выгоды сотрудничества с Россией
Мир
Смог в Нью-Йорке продержится еще несколько дней
Общество
Хуснуллин заявил о запасах воды в Крыму на 500 дней
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ вертолетами Ка-52
Общество
Сотрудники МЧС спасли более 1,5 тыс. жителей Херсонской области
Мир
Москва учтет подрыв участка аммиакопровода при консультациях по зерновой сделке
Экономика
Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара к 81–82 рубля
Мир
Посол РФ исключил скорое возобновление взаимодействия России и Греции

Экономист спрогнозировал возвращение курса доллара к 81–82 рубля

Экономист Беляев спрогнозировал возвращение курса доллара к 81–82 рубля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшее время курс доллара вернется на уровень 81–82 рубля. Об этом 9 июня телеканалу RT рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Когда речь идет о стремительном и скачкообразном росте, значит влияет конъюнктурный фактор, который отрывает этот курс от базового, который определяется общими глубинными показателями экономики. Может, в течение дня–двух будет рост, но потом коррекция будет на цифры что-то вроде 81–82 рубля», — сказал он.

Так эксперт прокомментировал рост доллара до 83 рублей, который произошел 9 июня. Стоимость американской валюты достигла такого значения впервые с 7 апреля.

Подменить доллар: почему золото бьет рекорды
Драгоценный металл пользуется максимальным спросом, но использовать его в мировой торговле не получится

Накануне курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля, а курс евро превысил отметку в 88 рублей впервые с 4 мая.

7 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что курс доллара к рублю в июне ожидается в диапазоне 76–83,5 рубля, евро — 82–91 рубль. По его словам, курс валюты скачет на рынке Форекс из-за предстоящего заседания Федеральной резервной системы и смешанных макроданных США.

Ранее, 1 июня, руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков привел прогноз, согласно которому в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023