Курс доллара превысил 83 рубля впервые с 7 апреля

Курс доллара достиг 83 рублей впервые с 7 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 9 апреля.

По состоянию на 9:41 мск американская валюта выросла на 0,54%, до 83,04 рубля. В дальнейшем стоимость опустилась до 82,99 рубля.

В то же время курс евро составил 89,45 рубля, курс юаня — 11,642 рубля.

Накануне курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля, а курс евро превысил отметку в 88 рублей впервые с 4 мая.

7 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что курс доллара к рублю в июне ожидается в диапазоне 76–83,5 рубля, евро — 82–91 рубль. По его словам, курс валюты скачет на рынке Форекс из-за предстоящего заседания Федеральной резервной системы и смешанных макроданных США.

Ранее, 1 июня, руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков привел прогноз, согласно которому в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.