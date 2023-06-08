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Курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля

Курс доллара поднялся выше 82 рублей, курс евро превысил отметку в 88 рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Курс доллара поднялся выше 82 рублей впервые с 17 апреля, курс евро превысил отметку в 88 рублей впервые с 4 мая. Курс юаня не меняется. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже за 8 июня.

По данным на 7:20 часов утра, курс доллара повышается на 21 копейку — до 82,19 рубля, евро — на 39 копеек, до 88,04 рубля.

Курс юаня при этом растет всего на 1 копейку — до 11,49 рубля.

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Накануне финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что курс доллара к рублю в июне ожидается в диапазоне 76–83,5 рубля, евро — 82–91 рубль.

Ранее, 1 июня, руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков привел прогноз, согласно которому в течение месяца российская валюта может находится в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.

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