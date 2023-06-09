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Пострадавший в конфликте с участием Понасенкова находится в коме

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Гендиректор юркомпании Олег Дибров, пострадавший в ходе конфликта с юристом блогера Евгения Понасенкова (признан иноагентом в РФ), находится в коме. Об этом 9 июня сообщил источник «Известий», знакомый с ситуацией.

«Дибров находится в коме, за его жизнь борются в одной из столичных больниц», — уточнил информатор.

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Ранее, 7 июня, стало известно о конфликте Понасенкова с неизвестным мужчиной. По словам блогера, на улице к нему и другим прохожим стал приставать пьяный незнакомец. Как поделился источник «Известий», приятель Понасенкова, юрист Рамис Зарипов, оттолкнул мужчину, тот споткнулся и упал.

По сообщению источника «Известий», 8 июня пострадавшего мужчину прооперировали. Он находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Уточняется, что у Диброва диагностированы открытая черепно-мозговая травма и другие травмы головы.

Позднее стало известно, что в отношении Зарипова возбуждено уголовное дело.

Затем была установлена личность пострадавшего, это 55-летний гендиректор юридической компании Олег Дибров. Известно, что у него есть две дочери.

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