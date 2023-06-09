В Запорожской области появилось народное ополчение. Об этом 9 июня сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«В Запорожской области создано народное ополчение, которое совместно с органами полиции и военной комендатуры заступит на патрулирование и охрану правопорядка в населенных пунктах Запорожской области», — написал он в Telegram-канале.

По его словам, первые ополченцы приняли присягу на верность Запорожской области и жителям региона.

Ранее в этот день командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) 8 июня пошли в наступление большим количеством боевой силы, но были разгромлены под Запорожьем.

В этот же день сообщалось, что минометный расчет ВС РФ подавил опорный пункт украинских боевиков на участке их ожидаемой атаки на запорожском направлении. Слаженная работа оператора беспилотников и минометного расчета позволила подавить активность противника.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По словам министра, силы разведки своевременно обнаружили противника и нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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