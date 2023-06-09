Антироссийские санкции, введенные США против России, значительно укрепили рубль на международном рынке. Таким мнением поделился старший научный сотрудник Института Катона по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в материале для 19FortyFive от 8 июня.

«Главной целью администрации [США] было подорвать курс российского рубля. Через несколько недель после начала спецоперации [президент США Джо] Байден лично хвастался, что рубль превратился в «щебень». Сегодня это утверждение кажется пустым», — отметил Карпентер.

Решение Вашингтона конфисковать российские долларовые активы также не отметилось положительным эффектом: в результате было подорвано доверие к США на мировое арене, и даже у союзников возникли причины для беспокойства, указал эксперт.

Днем ранее, 8 июня, полковник оперативного резерва Вооруженных сил Франции Каролина Галактерос заявила, что Запад допустил серьезную геополитическую ошибку, когда ввел санкции против России. По ее мнению, антироссийские санкции оказались неэффективными и контрпродуктивными. Ограничительные меры также ускорили сдвиг в развитии РФ.

В тот же день газета Politico сообщила об отсутствии договоренности по 11-му пакету антироссийских санкций. Эту информацию подтвердили европейские дипломаты. Против принятия нового пакета санкций выступают Венгрия и Греция.



23 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику ЕС в отношении России безуспешной, и назвал неразумным введение 11-го пакета санкций. Он отметил, что действия Евросоюза противоречат здравому смыслу и просто не работают.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов.