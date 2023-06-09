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Трампу будет инкриминировано нарушение Закона о шпионаже

Адвокат Трасти: арест Трампа во время предъявления ему обвинений не ожидается
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Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo
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Суд Майами (штат Флорида) может инкриминировать экс-президенту США Дональда Трампа нарушение Закона о шпионаже. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал CNN его адвокат Джим Трасти.

Он пояснил, что речь идет о параграфе 793 раздела 18 Свода законов США («сбор, передача или потеря информации, относящейся к сфере обороны»). По словам юриста, такие обвинения в адрес его клиента выглядят нелепо, если учитывать имеющиеся факты по делу.

Кроме того, продолжил Трасти, защита ожидает, что бывшему главе государства будут вменять препятствование правосудию и предоставление заведомо ложных сведений. Другие обвинения могут касаться предполагаемого участия Трампа в сговоре.

Каждый из параграфов законодательства, в нарушение которых подозревают республиканского политика, предусматривает наказание в виде тюремного заключения. Максимальные сроки при этом варьируются от 10 до 30 лет.

Адвокат Трампа добавил, что вероятность ареста его подзащитного крайне мала, поскольку тот не представляет опасности для общества, не планирует убегать и готов пройти через необходимые бюрократические процедуры, связанные с получением повестки в суд.

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Между тем спикер палаты представителей США Кевин Маккарти назвал ситуацию с обвинениями Трампа примером вопиющей несправедливости. Он также упомянул, что инициатор разбирательств, действующий американский лидер Джо Байден, на протяжении десятилетий хранил у себя секретные документы.

В четверг власти США через адвокатов уведомили Трампа о предъявлении обвинений в связи с хранением секретных материалов и вызвали в суд в следующий вторник. Согласно уведомлению, бывшему американскому лидеру необходимо явиться в здание федерального суда в Майами во вторник, 13 июня, в 15:00 по местному времени (22:00 по мск).

Накануне сообщалось, что американская прокуратура уведомила бывшего президента о ведении против него уголовного расследования.

Ранее, 26 апреля, адвокаты Трампа Тимоти Парлаторе и Джим Трасти попросили минюст США прекратить расследование в отношении экс-главы Белого дома по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. Юристы считают, что обнаружение документов с грифом секретности в домах Трампа, Джо Байдена и бывшего вице-президента Майка Пенса — это результат несовершенных процедур обработки и хранения документов, и он не ограничивается каким-либо отдельным лицом, администрацией или политической партией.

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