Реклама
Прямой эфир
Мир
Киев заявил о невозможности провести расследование теракта на ГЭС
Общество
В Крыму призвали прекратить экспорт газа поставщикам оружия на Украину
Мир
Байден назвал чепухой заявления о его причастности к коррупции
Экономика
ЦБ намерен законодательно закрепить запрет на навязывание услуг к кредиту
Культура
Более 50 новых кинотеатров откроются в новых регионах до конца 2023 года
Культура
Любимова заявила о провальных попытках отменить российскую культуру
Общество
Аксенов рассказал о принятых мерах для защиты Крымского моста
Экономика
Использование льготной ставки для кредитов с условиями могут запретить
Культура
«Пушкинская карта» может начать работать в Донбассе с 2024 года
Армия
Казачий батальон «Терек» отразил атаки ВСУ под Соледаром
Мир
Гросси заявил о сохранении потенциально опасной ситуации на ЗАЭС
Мир
Зампостпреда РФ в Женеве осудил разрушение ВСУ Каховской ГЭС

Средства для охраны природы предложили направить на ремонт канализации

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средства, предназначенные для охраны окружающей среды, хотят направлять на обслуживание и ремонт канализации, а также на строительство очистных сооружений. С таким обращением в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко выступило Архангельское областное собрание депутатов. С копией документа ознакомились «Известия».

«Сейчас на переработку идет лишь 7% отходов»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова — о том, почему 93% мусора оказывается на свалках, о самых «грязных» регионах, лжеутилизаторах и «зверином» омбудсмене

Сейчас бюджетные средства на охрану окружающей среды можно использовать только для устранения уже нанесенного вреда для рек. Но чтобы уменьшить загрязнения, необходим комплекс мер — и не только по устранению накопленных загрязнений, но и по недопущению новых, сказал «Известиям» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Например, на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт централизованных бытовых и прочих систем водоотведения в Архангельской области сегодня требуется около 30 млрд рублей.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) поддерживают инициативу архангельских депутатов. Такую возможность организация предлагала установить еще с момента разработки концепции целевого использования «окрашенных» платежей, добавили там.

Каждое промышленное предприятие делает отчисления в бюджет на охрану окружающей среды, эти средства имеют «окрашенный» характер, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Водоканалы смогут получить дополнительное финансирование в размере 5–10 млрд рублей без нагрузки на тарифы для населения, полагает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точные воды: средства для охраны природы хотят направить на канализацию

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023