Средства для охраны природы предложили направить на ремонт канализации

Средства, предназначенные для охраны окружающей среды, хотят направлять на обслуживание и ремонт канализации, а также на строительство очистных сооружений. С таким обращением в адрес вице-премьера Виктории Абрамченко выступило Архангельское областное собрание депутатов. С копией документа ознакомились «Известия».

Сейчас бюджетные средства на охрану окружающей среды можно использовать только для устранения уже нанесенного вреда для рек. Но чтобы уменьшить загрязнения, необходим комплекс мер — и не только по устранению накопленных загрязнений, но и по недопущению новых, сказал «Известиям» губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Например, на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт централизованных бытовых и прочих систем водоотведения в Архангельской области сегодня требуется около 30 млрд рублей.

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) поддерживают инициативу архангельских депутатов. Такую возможность организация предлагала установить еще с момента разработки концепции целевого использования «окрашенных» платежей, добавили там.

Каждое промышленное предприятие делает отчисления в бюджет на охрану окружающей среды, эти средства имеют «окрашенный» характер, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Водоканалы смогут получить дополнительное финансирование в размере 5–10 млрд рублей без нагрузки на тарифы для населения, полагает он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Точные воды: средства для охраны природы хотят направить на канализацию