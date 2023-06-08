Сальдо сообщил о преодолении пика подъема воды после разрушения ГЭС

Основной пик подъема воды в Днепре после разрушения Каховской ГЭС пройден. Об этом 8 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Основной пик подъема воды пройден, наблюдается спад уровня воды в Новокаховском городском округе. Но еще огромные территории Алешкинского и Голопристанского муниципальных округов остаются под водой», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Сальдо, только после полного схода воды появится возможность приступить к расчетам ущерба.

Ранее в этот день Сальдо заявил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до семи. 62 человека с пострадавших территорий доставлены в лечебные учреждения за 15-километровой зоной.

Также Сальдо рассказал, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По его словам, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.