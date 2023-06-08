Савельев рассказал о продолжении обслуживания самолетов РФ за рубежом

Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что часть российских самолетов продолжает обслуживаться за рубежом. Данное заявление было сделано в рамках интервью каналу «Россия 1» в четверг, 8 июня.

«Есть ряд государств, которые нам помогают в обслуживании, но это не потому, что мы не справляемся. Мы просто ищем варианты, где можно обслуживать еще», — сказал Савельев.

Министр также добавил, что в настоящее время в России эксплуатируется 1288 самолетов, при этом более 1160 из них — это гражданские воздушные судна. По словам Савельева, этого количества достаточно, чтобы покрыть все потребности во внутренних перевозках.

«Этого вполне достаточно, чтобы закрыть все наши перевозки. И если в прошлом году мы перевезли 95,2 млн человек при плане 100 млн человек, в силу того, что было закрыто 11 южных аэропортов, которые в целом дают перевозку примерно 19 млн пассажиров в год. В этом году у нас план чуть больше — 101 млн пассажиров. На текущий момент за пять месяцев мы его опережаем на 1 млн 400 тыс. пассажиров», — рассказал министр

Обслуживание российских самолетов было значительно затруднено из-за санкций, наложенных Западом вскоре после начала Россией операции по защите мирного населения в Донбассе.

Однако российская авиационная промышленность продемонстрировала высокую адаптивность к жестким санкциям. Так, например, 7 июня Объединенная авиастроительная корпорация заявила о подготовке опытного образца Ил-96-400М, созданного в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, к первому полету.

16 июня 2022 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов для нужд гражданской авиации к 2030 году.

13 июня вице-премьер Юрий Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

Ранее, 3 июня, Борисов заявлял, что первые 20 полностью российских пассажирских самолетов Sukhoi Superjet выпустят к 2024 году. В самолете заменят более 80 импортных агрегатов, почти все поставки деталей завершат к декабрю текущего года, а в следующем году начнутся испытания.