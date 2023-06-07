ОАК сообщила о подготовке опытного образца Ил-96-400М к первому полету

Новый опытный Ил-96-400М, созданный в рамках программы модернизации самолетов семейства Ил-96, готовится к первому полету. Об этом в среду, 7 июня, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что в самолете установлено современное отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование, в том числе новый комплекс авионики и другие системы и комплектующие. Сам самолет при этом окрашен в фирменном стиле Объединенной авиастроительной корпорации.

Также ОАК отметила, что удлиненный фюзеляж Ил-96-400М делает данный самолет более вместительным и привлекательным для эксплуатантов.

Ранее в марте сообщалось, что крупнейшая грузовая авиакомпания РФ получит два грузовых самолета Ил-96-400 и возобновит перевозки в Китай.

В июне 2022 года министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, российские авиакомпании получат более 1 тыс. самолетов для нужд гражданской авиации к 2030 году.