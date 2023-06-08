Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Число погибших в результате обстрела Горловки возросло до двух
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Экономика
Компания «Яндекс» добилась отмены решения NASDAQ о делистинге акций
Авто
Стала известна цена удлиненной Lada Vesta Aura
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Мир
СМИ сообщили об отступившей на 30-40 м воде в Днепре в Запорожье

Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году

Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным
0
Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сроки проведения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определены. Об этом в четверг, 8 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По прямой линии также заявим по срокам. Как время придет — мы проинформируем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

В 2022 году традиционное мероприятие не проводилось из-за изменений в личном графике президента. При этом Песков в марте подтвердил, что в 2023 году прямая линия состоится и к ней ведется подготовка. Он отмечал, что этот формат востребован среди граждан РФ.

Что такое прямая линия с Путиным

Общение главы государства с россиянами в формате прямой линии проходит с 2001 года. Раз в год президент в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и обращения, а также дает поручения ответственным лицам.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

Новый ввод: Путин открыл медучреждения в шести регионах
И поручил правительству ускорить модернизацию объектов первичного звена здравоохранения

А за год до этого глава государства совместил формат прямой линии с ежегодной большой пресс-конференцией, в ходе которой также ответил на вопросы журналистов.

Как написать Путину на прямую линию

Прием вопросов будет осуществляться непосредственно в ходе проведения прямой линии в онлайн-режиме. Как правило, задать вопрос можно через мобильное приложение или отправить сообщение по указанному номеру. Подробнее о способах отправки обращений расскажут организаторы мероприятия, когда будут определены сроки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023