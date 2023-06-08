Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным в 2023 году

Сроки проведения ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пока не определены. Об этом в четверг, 8 июня, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По прямой линии также заявим по срокам. Как время придет — мы проинформируем», — ответил представитель Кремля на вопрос журналиста.

В 2022 году традиционное мероприятие не проводилось из-за изменений в личном графике президента. При этом Песков в марте подтвердил, что в 2023 году прямая линия состоится и к ней ведется подготовка. Он отмечал, что этот формат востребован среди граждан РФ.

Что такое прямая линия с Путиным

Общение главы государства с россиянами в формате прямой линии проходит с 2001 года. Раз в год президент в прямом эфире отвечает на вопросы граждан, выслушивает жалобы и обращения, а также дает поручения ответственным лицам.

В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

А за год до этого глава государства совместил формат прямой линии с ежегодной большой пресс-конференцией, в ходе которой также ответил на вопросы журналистов.

Как написать Путину на прямую линию

Прием вопросов будет осуществляться непосредственно в ходе проведения прямой линии в онлайн-режиме. Как правило, задать вопрос можно через мобильное приложение или отправить сообщение по указанному номеру. Подробнее о способах отправки обращений расскажут организаторы мероприятия, когда будут определены сроки.