Эксперт оценил инициативу о запрете в РФ выбрасывать одежду в мусорные баки

Председатель совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, комментируя предложение отказаться в РФ от выброса одежды в мусорные баки и установить боксы для вещей, отметил, что важно понять, о какой конкретно инициативе идет речь. Об этом он сказал «Известиям» 8 июня.

«Если этот подход реализовать на общественных началах, то идею можно только приветствовать. Если правило будет обязательным для исполнения, то следует обсудить очень многие вопросы, в том числе финансовые расходы», — добавил он.

Ведь торговые сети должны будут выделить свою торговую площадь под контейнеры, затем одежду нужно будет где-то хранить, неясно, кто ее будет перевозить, пояснил эксперт. В случае обязательного исполнения этого предложения всю финансовую часть следует переложить на плечи государства, считает Борисов.

Ранее в этот день сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) предлагает поэтапно отказаться от выброса старой одежды в контейнеры для обычных твердых коммунальных отходов. Вместо этого там считают нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице: появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь. Как рассказали «Известиям» в РЭО, такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. В настоящее время вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, объяснил оператор. Экологический оператор уже сформировал специальную дорожную карту, документ обсуждается с бизнесом и Минприроды.