Торговая сеть Gloria Jeans подтвердила утечку данных клиентов. Как сообщил «Известиям» 8 июня представитель компании, с сайта была похищена информация о более 3 млн пользователей.

«По предварительной информации, данные части пользователей были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом», — уточнили в сети магазинов.

Компания уведомила Роскомнадзор о факте утечки данных и принимает дополнительные меры для защиты информации о пользователях. В сети принесли извинения всем, кому утечка могла доставить неудобства.

«Нам очень неприятно оказаться в ряду десятков крупных компаний, данные пользователей которых стали добычей хакеров за последнее время. В этом году, по данным компаний кибербезопасности, количество атак значительно выросло, только за январь-апрель в сеть утекли данные о 65 млн пользователей российских компаний и сервисов, а на этой неделе — уже больше 10 млн», — отметили там.

Хакеры из группировки NLB 6 июня опубликовали в своем Telegram-канале, как они утверждают, базу данных покупателей магазинов Gloria Jeans.

В тот же день стало известно об еще одной утечке данных. Служба информационной безопасности «Ашан Ритейл Россия» подтвердила, что информация о клиентах попала в свободный доступ. В торговой сети организовали внутреннее расследование, а также приняли необходимые меры для усиления средств защиты информационных систем.