Торговая сеть «Ашан» подтвердила утечку данных клиентов

Служба информационной безопасности «Ашан Ритейл Россия» подтвердила «Известиям» 6 июня утечку данных клиентов.

«В настоящий момент мы проводим внутреннее расследование с целью установления вектора атаки и источника утечки. Мы сожалеем о случившемся и приносим извинения нашим клиентам», — отметили в пресс-службе торговой сети.

В компании подчеркнули, что принимают все необходимые меры для усиления средств защиты информационных систем и защиты данных клиентов.

Ранее в этот день Telegram-канал «Утечки информации» написал, что в открытый доступ были выложены данные, которые могут принадлежать покупателям «Ашана» и гипермаркета «Твой дом». Среди опубликованной информации: имя, фамилия, номера телефонов, адрес электронной почты, адрес доставки.

В начале марта специалисты по информационной безопасности рассказали «Известиям», что «Спортмастер» и «Здравсити» стали лидерами по числу попавших в Даркнет данных пользователей за первые два месяца 2023 года. Так, в свободном доступе оказались более 50 млн номеров телефонов клиентов спортивного магазина и интернет-аптеки.