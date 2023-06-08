Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время, о чем стало известно в четверг, 8 июня.

«В ближайшее время мы с президентом Российской Федерации встретимся», — сказал Лукашенко на встрече в Минске с членами Комитета секретарей совбезов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Белоруссия и Россия являются государствами — участниками Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года. Партнерство стран выстраивается на принципах безусловного сохранения государственного суверенитета и ответственного выполнения сторонами своих международных обязательств.

Вместе с тем Белоруссия поддерживает Россию с начала проведения спецоперации на Украине. Сотрудничество стран в период внешнеполитического натиска только усилилось.

Так, днем ранее, 7 июня, стало известно о намерении Минска и Москвы разработать план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области информационной безопасности на международном уровне.

26 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что намерение других стран вмешиваться во внутренние дела Белоруссии только усиливает развитие союзнических отношений РФ и республики.

До этого, 17 февраля, белорусский президент Александр Лукашенко указал на реализацию порядка 80% союзных программ по интеграции с Россией. По его словам, были решены ключевые задачи в налоговой и таможенной сферах, но остались еще некоторые технические моменты.