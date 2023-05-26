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В Кремле указали на помощь Белоруссии в военной сфере в рамках союза

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о начале перемещения ядерных боеприпасов на территорию республики.

«Мы слышали заявления о намерении вмешиваться во внутренние дела Белоруссии. Это все требует от нас дальнейшего развития союзнических отношений, которое подразумевает разные области, в том числе развитие отношений в военной сфере. Что мы и делаем», — отметил официальный представитель Кремля.

По его словам, Белоруссия так же, как и Россия, сталкивается с враждебными проявлениями соседних для нее государств. Именно поэтому сотрудничество стран в такой нелегкий период внешнеполитического давления должно быть на всех уровнях.

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Ранее в этот день глава МИД республики Сергей Алейник заявил, что концепция общей безопасности России и Белоруссии сейчас обсуждается на уровне Советов безопасности (СБ) двух стран.

Накануне Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики. Белорусский президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет.

В тот же день Лукашенко отметил, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

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