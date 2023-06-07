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Москва и Минск разрабатают план по информационной безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Белоруссия и РФ собираются разработать план реализации направлений двустороннего сотрудничества в области информационной безопасности на международном уровне, сказал 7 июня госсекретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович.

«План реализации основных направлений информационной безопасности, рассчитанный на период 2019–2020 годов и продленный до 2022 года, реализовал свои все направления», — заявил он по итогам состоявшихся в Минске консультаций аппаратов советов безопасности Белоруссии и России с участием министерств и ведомств двух стран.

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Высший государственный совет Союзного государства 22 февраля утвердил Концепцию информационной безопасности стран-участников. Ее основная цель заключается в защите национальных интересов на государственном уровне. Документ нацелен на борьбу с деструктивным воздействием на информационные ресурсы и повышение безопасности информационной инфраструктуры РФ и Белоруссии, прежде всего их критически важных объектов.

28 февраля Минск и Москва подписали протокол, который регулирует порядок формирования цен при поставке газа в республику и транспортировке по территории страны. Документ подписали российский и белорусский министры энергетики Николай Шульгинов и Виктор Каранкевич, он будет действителен до 31 декабря 2025 года.

17 февраля белорусский президент Александр Лукашенко указал на реализацию порядка 80% союзных программ по интеграции с Россией. По его словам, были решены ключевые задачи в налоговой и таможенной сферах, но остались еще некоторые технические моменты.

В конце декабря 2022 года президент России Владимир Путин в рамках визита в Минск обсудил с Лукашенко возможность создания единого оборонного пространства. Сообщалось, что Минск и Москва намерены создавать сообща новое вооружение и продолжать практику совместных военных учений.

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