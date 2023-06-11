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12 июня — День России: история и суть праздника

Граждане РФ отметят День России 12 июня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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День России — праздник, символизирующий день рождения современного государства, суверенитет и процветание страны. Из года в год он отмечается 12 июня и имеет особое значение для каждого гражданина РФ. В 2023 году торжество приходится на понедельник и является выходным днем. «Известия» знакомят читателей с историей и традициями праздника.

День России 2023 — история праздника

Возникновение праздника связано с событием, произошедшим 33 года назад, — подписанием 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете России. Документ фактически положил конец РСФСР и стал первым законодательным основанием для нового образования государства. Нормативно-правовой акт установил главенство Конституции России и ее законов.

Само торжество начали отмечать два года спустя. Постановление о празднике вышло 11 июня 1992 года. Еще через два года он закрепился на государственном уровне. Поначалу знаменательная дата носила название День принятия Декларации о государственном суверенитете РФ, однако быстро стала зваться в обиходе Днем России. И в 2002 году название официально сменили на более легкий по звучанию вариант.

День России 2023 — традиции праздника

День России — это праздник, объединяющий многонациональное население страны площадью более 17 млн км, а также граждан РФ за ее пределами. Это официальный выходной, и в 2023 году россияне отдыхают три дня вместо двух с учетом понедельника.

В честь торжества по всей стране проходят масштабные празднования, выступления, фестивали. Наиболее яркие мероприятия традиционно состоятся в Москве на Красной площади. В стенах Кремля проводится церемония вручения государственных премий. Лауреатами становятся выдающиеся деятели культуры и науки. А по всей столице организуют тематические парады, концерты, экскурсии. Подробнее о событиях и местах, которые можно посетить в Москве на День России, читайте в специальном материале «Известий».

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К празднованиям присоединяются и другие города необъятной страны — от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. И хотя мероприятия проходят в разных часовых поясах, кульминацией праздника неизменно остается торжественный салют, под звуки которого россияне еще раз поздравляют друг друга с Днем России.

Отпразднуют знаменательную дату также жители Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Для населения этих регионов праздник в 2023 году станет особенным, поскольку они впервые отметят его в составе России.

Символом праздника является российский триколор. В знаменательный день флаги вывешивают на балконы и окна, зеркала автомобилей, полотнами украшают фасады домов, городское убранство пестрит бело-сине-красными цветами.

Общественные организации и активисты организуют праздничные акции и флешмобы, некоторые из них проходят и в онлайн-пространстве.

Незадолго до торжественной даты в России и мире отмечали еще один праздник, тесно связанный с государственностью, — День русского языка. «Известия» раскрыли для читателей значение и традиции знаменательного дня.

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