6 июня — День русского языка: история, традиции и значение праздника

В России 6 июня справляют праздник, имеющий особое значение для людей, населяющих страну и многие другие государства, — День русского языка. Торжество отмечается на уровне Организации Объединенных Наций (ООН) и объединяет более 250 млн носителей по всему миру. В 2023 году праздник приходится на вторник. «Известия» раскрывают для читателей историю и традиции знаменательного дня.

День русского языка – 2023 — история праздника

Возникновение праздника относят к 2010 году, когда департамент ООН по связям с общественностью учредил шесть праздников, по одному на каждый из официальных языков организации. День русского языка решили привязать ко дню рождения знаменитого на весь мир поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Праздник призван служить напоминанием о равноправии официальных языков ООН и повышать информированность об истории, культуре и развитии русского языка среди населения мира.

В 2011 году президент России также подписал указ о ежегодном праздновании Дня русского языка.

День русского языка – 2023 — традиции праздника

Русский язык — восьмой язык мира по численности его носителей, четвертый по статусу в международных организациях, а также по частоте переводов с него. Помимо России, он имеет статус официального в некоторых странах СНГ, а также в Абхазии и Южной Осетии.

Неудивительно, что праздник широко отмечается на международном уровне. В России и других странах почитатели русской словесности собираются в библиотеках, лекториях и других культурных учреждениях, зачитывают вслух произведения русской литературы, в частности, конечно, поэзию Пушкина.

Некоторые организации проводят конкурсы чтецов или тематические выставки, театральные труппы ставят постановки по произведениям русской классики.

Масштабные празднования проходят ежегодно в Москве у памятника Пушкину. Собравшимся предлагают послушать выступления профессиональных артистов и принять участие в викторинах с призами.

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