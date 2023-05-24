24 мая — День славянской письменности и культуры: значение и традиции

В России и других странах, население которых говорит на языках славянской группы, 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры. Это праздник, посвященный создателям языков, на которых сейчас говорят тысячи людей — святым Кириллу и Мефодию. В 2023 году торжество приходится на 24 мая. «Известия» раскрывают значение праздника и его традиции.

День славянской письменности и культуры 2023 — история

Для православной церкви 24 мая — это День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они были родными братьями и православными монахами. Новую азбуку, созданную в 863 году в греческом монастыре, назвали «кириллицей» по имени младшего брата, но и старший брат Мефодий внес немалый вклад в создание нового языка.

В начале XIX века в Болгарии появился праздник почитания создателей славянской письменности и культуры, который был закреплен на государственном уровне. В Россию же он пришел позднее, спустя тысячу лет с создания кириллицы, — в 1863 году. Тогда же Святейший синод постановил почитать память Кирилла и Мефодия ежегодно.

В СССР знаменательная дата на долгое время была позабыта. К празднованиям вернулись лишь в 1985 году, и торжество получило современное название — День славянской письменности и культуры. Его отмечают в России, Белоруссии, Молдавии и других странах, где говорят на языках славянской группы.

Примечательно, что на следующий день, 25 мая, отмечают профессиональный праздник исследователей языка — День филолога, являющийся логическим продолжением предшествующего торжества.

День славянской письменности и культуры 2023 — традиции

Празднования сопровождаются фестивалями, концертами и выставками, демонстрирующими славянскую культуру и фольклор. Специалисты-языковеды собираются на научные конференции и круглые столы, обсуждают последние изменения, которые претерпевают славянские языки. Одним из таких мероприятий являются ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения.

Для школьников проводят уроки, на которых рассказывают о зарождении и развитии славянской письменности, о том, как языки дифференцировались и менялись с течением времени. Особое внимание уделяют современному значению торжества, его объединяющей роли для народов разных стран.

К Дню славянской письменности и культуры приурочено также важнейшее литературное событие — вручение Патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия. Награды удостаиваются современные авторы, которые, по мнению жюри, вносят ценный вклад в развитие русской литературы.

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