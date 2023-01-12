День российской печати – 2023: история и традиции праздника

В России 13 января отмечается профессиональный праздник печатной прессы — День российской печати. Торжество объединяет редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газет и журналов. В 2023 году знаменательный день приходится на пятницу.

День российской печати – 2023: история праздника

Именно 13 января 1703 года вышла в свет первая в России регулярная газета «Ведомости». Тираж составил всего тысячу экземпляров. Редактором выступал сам Петр I.

Чтобы приобщить население к печатной прессе, царь открывал специальные рестораны, где люди собирались за чтением. Посетителей бесплатно угощали чаем и сладостями. А содержание газет сводилось к объяснению реформ и их необходимости для развития России.

Вслед за первой в стране московской типографией издательства стали появляться и в других городах. В Санкт-Петербурге газеты печатались в здании, принадлежавшем директору оружейной — Михаилу Аврамову. Именно он вдохнул в газеты новую жизнь, с позволения императора начав печатать не только законодательную повестку, но и заметки о событиях общественно-политической сферы.

В 1870 году ввели подписки на издания, быстро ставшие популярными. К 1914 году в России уже существовало более 3 тыс. изданий.

Праздник российской печати же появился в Советском Союзе, где все издания контролировались государством. Первоначально торжество учредили в дату открытия газеты «Правда», 5 мая, но после распада СССР решили вернуться ко дню основания российских газет.

День российской печати – 2023: традиции праздника

В день праздника поздравляют всех сотрудников, принимающих участие в создании печатной прессы. Кроме того, с появлением электронного формата изданий торжество распространили и на тружеников цифровых СМИ. Коллективы устраивают праздничные мероприятия, руководство благодарит сотрудников и представляет лучших к наградам и премиям.

Праздничные мероприятия проходят и на государственном уровне. Выдающихся мастеров пера награждают, для членов профессиональных сообществ проводят слеты, конференции и форумы. Утверждается финансирование прогрессивных и креативных проектов, выдаются гранты и стипендии.

2 декабря в России отмечали День юриста — праздник специалистов, работающих в законодательном поле и занимающихся трактовой нормативно-правовых актов. «Известия» познакомили читателей с историей и традициями знаменательного дня.