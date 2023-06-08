Первое заседание СБ Турции после переизбрания Эрдогана состоится 8 июня

Первое заседание Совбеза (СБ) Турции после прошедших президентских и парламентских выборов под председательством главы страны Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 8 июня. Об этом сообщил телеканал ТРТ в четверг.

Известно, что на заседании члены правительства обсудят экономическую ситуацию в стране на фоне нестабильности на финансовых рынках, а также вопросы противодействия терроризму и урегулирование конфликта на Украине.

Вместе с тем, говоря о внешнеполитических проблемах, СБ рассмотрит ситуацию в Восточном Средиземноморье — там Анкара проводит работы по разведке газа. Также будут обсуждены темы кипрского урегулирования и членства Швеции в НАТО в преддверии июльского саммита альянса в Вильнюсе.

Ранее, 6 июня, Эрдоган выступил с инициативой направить все политические силы страны на разработку проекта новой конституции. Он заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию.

Тогда заседание нового правительства Турции длилось более четырех часов.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган. 3 июня он вступил в должность президента на пятилетний срок.