Эрдоган внесет на рассмотрение парламента поправки в конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию. Об этом 6 июня сообщил телеканал Haber Turk.

«Мы представим наше предложение о поправке к конституции на усмотрение нации», — сказал политик после заседания правительства.

Турецкий лидер призвал все политические силы страны участвовать в разработке проекта новой конституции.

Заседания нового правительства Турции длилось более 4 часов.

Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на пятилетний срок. После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган.

В конце мая Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции. По его мнению, поправки станут залогом дальнейшего развития страны.

Турции необходимо «освободиться от наследия» времени госпереворота, отмечал он. Действующая конституция была принята после военного переворота 1980 года в 1982 году, однако в документ вносились поправки.