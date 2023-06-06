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Эрдоган внесет на рассмотрение парламента поправки в конституцию

Эрдоган заявил, что внесет в парламент предложение о поправках в конституцию Турции
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен внести на рассмотрение парламента предложение о поправках в конституцию. Об этом 6 июня сообщил телеканал Haber Turk.

«Мы представим наше предложение о поправке к конституции на усмотрение нации», — сказал политик после заседания правительства.

Турецкий лидер призвал все политические силы страны участвовать в разработке проекта новой конституции.

Заседания нового правительства Турции длилось более 4 часов.

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Эрдоган 3 июня вступил в должность президента на пятилетний срок. После этого избранный турецкий лидер примет участие в церемонии инаугурации в президентском комплексе.

Второй тур президентских выборов в Турции состоялся 28 мая. На следующий день глава высшего избирательного совета страны Ахмет Енер заявил, что победил действующий президент страны Эрдоган.

В конце мая Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции. По его мнению, поправки станут залогом дальнейшего развития страны.

Турции необходимо «освободиться от наследия» времени госпереворота, отмечал он. Действующая конституция была принята после военного переворота 1980 года в 1982 году, однако в документ вносились поправки.

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