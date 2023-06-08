AFP сообщило о 45 пострадавших в результате возгорания поезда в Австрии

Около 200 пассажиров поезда были эвакуированы вечером в среду, 7 июня, на западе Австрии. Состав поезда загорелся в тоннеле, в результате чего 45 человек получили легкие травмы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

«Как сообщили власти, около 200 пассажиров в Австрии были эвакуированы в среду после того, как поезд, в котором они ехали, загорелся в тоннеле. Местная полиция сообщила AFP, что около 45 пассажиров получили легкие травмы, вероятно, надышавшись дымом», — передает агентство.

Австрийский железнодорожный оператор сообщил агентству, что состав держал путь из Вены в Амстердам, однако во время движения через тоннель около города Инсбрука в Австрийских Альпах у поезда оборвался контактный провод.

Помимо пассажиров, поезд перевозил автомобили. В результате поврежденного провода минимум один автомобиль загорелся.

Возгорание было ликвидировано.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что полиция штата Одиши в Индии возбудила уголовное дело по обвинению о «причинении смерти по неосторожности и создании угрозы жизни» после крушения трех поездов в Баласоре.

Авария произошла 2 июня. В результате погибли минимум 294 человека. По данным Gulf News, участниками аварии стали три поезда — пассажирские Coromandel Shalimar Express и Bengaluru-Howrah Superfast Express, а также товарный состав.

4 июня министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил, что причиной крушения поездов стало изменение в системе электронной блокировки.