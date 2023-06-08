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Корреспондент «Известий» показал эвакуацию людей в Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Херсонской области продолжается эвакуация местного населения после подрыва Каховской ГЭС. Об этом 7 июня рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Сотрудники МЧС России пересаживаются на лодки, чтобы добраться до затопленных районов и вывезти оттуда людей.

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В этот же день сообщалось, что за два дня скорость течения Днепра выросла в 10 раз. Это создает дополнительные сложности для спасателей.

Тогда же стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, эвакуация жителей проходит под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

В свою очередь житель села Корсунки рассказал корреспонденту «Известий», как вывез десятки людей из затопленных домов на лодке. Он также добавил, что его собственное жилье полностью ушло под воду буквально за 20 минут.

Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. Жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест.

В среду был подписан указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории области.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду. В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы.

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