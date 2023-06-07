Минобороны России сообщило о подрыве украинской ДРГ аммиакопровода Тольятти – Одесса

Украинская диверсионная группа подорвала аммиакопровод в Харьковской области около села Масютовка, трубопровод идет из Тольятти в Одессу. Об этом 7 июня сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, диверсию осуществили 5 июня. Конашенков назвал случившееся терактом.

«5 июня, около 21:00 мск, в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинской диверсионно-разведывательной группой был осуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти – Одесса», — сказал представитель российского военного ведомства.

При подрыве аммиаккопровода пострадали жители села. Им оказана медицинская помощь, российские военные не пострадали.

«В настоящее время через поврежденные участки трубопровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территории», — добавили в Минобороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия предпримет усилия для расследования подрыва аммиакопровода. По ее словам, на его восстановление уйдет от одного до трех месяцев.

Накануне глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. По его словам, шесть хлопков отмечены около насосной станции близ Масютовки. При этом аммиака в воздухе не зафиксировано.

Аммиакопровод Тольятти – Одесса был построен в конце 1970-х годов, первую очередь ввели в строй в октябре 1979 года. По нему ежегодно перекачивали порядка 2,5 млн т сырья.

Транзит остановили 24 февраля 2022 года.

18 мая МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля включительно без каких-либо изменений. Отмечалось, что в рамках реализации Меморандума Россия – ООН должны быть решены пять системных задач, в числе которых возобновление работы аммиакопровода.