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В РУДН оценили угрозу заражения из-за размытия кладбища после подрыва Каховской ГЭС

Инфекционист Вознесенский: после разрушения Каховской ГЭС в питьевой воде может быть сальмонеллез
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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Подтопление, вызванное разрушением Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), может спровоцировать распространение кишечных инфекций. Об этом в среду, 7 июня, «Известиям» рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее в этот день «РИА Новости» сообщили, что в зону затопления при разрушении Каховской ГЭС попали скотомогильник, биотермическая яма и кладбище.

Вознесенский заметил, что ситуация очень напряженная.

«Среди инфекционных болезней можно выделить две группы — кишечные инфекции и болезни, которыми человек заражается от животных, — так называемые зоонозные природно-очаговые заболевания. В случае массового подтопления территории ухудшается качество питьевой воды, которая попадает к нам на стол. В этой воде могут быть возбудители как кишечных инфекций, причем список этих инфекций может быть довольно широкий, начиная от сальмонеллеза и заканчивая холерой», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Вознесенский допустил попадание в питьевую воду инфекционных агентов от мест захоронения больных животных. Так, если на данной территории есть скотомогильники животных, которые пали от сибирской язвы, заражение человека спорами сибирской язвой также не исключается.

Инфекционист рекомендовал кипятить воду перед ее употреблением, а также при готовке и для чистки зубов и умывания.

«Если предположить, что на кладбище есть труп человека, который недавно умер от инфекционной болезни, то тогда заражение этой болезнью тоже нельзя исключить», — заключил Вознесенский.

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров, в свою очередь, назвал возможность распространения холеры в регионе полной чушью.

«На кладбищах холеры нет. В трупах, даже если человек умер от холеры, она в нем погибнет. Вот, скорее, может быть, уборные, которые на улицах, когда удобства на улицах — там могут быть энтеровирусная инфекция и дизентерия», — подчеркнул он.

По словам эксперта, так называемый трупный яд — это собирательное название продукта разложения белков. Согласно санитарным нормам, если человек умер от инфекционного заболевания, похороны проводятся определенным образом, чтобы не было возможности распространения инфекции.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
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Утром 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, станция почти полностью ушла под воду. Повреждения надводных сооружений привели к неконтролируемому сбросу воды ниже по течению.

В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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