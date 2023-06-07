Более 900 тыс. домохозяйств РФ были подключены к широкополосному интернету в 2022 году

Более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов в России были подключены к широкополосному доступу в интернет в 2022 году. Об этом 7 июня заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский во время рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В прошлом году проложили более 77 тыс. км [сети оптических каналов], что позволило нам подключить более 900 тыс. домохозяйств, квартир и домов», — приводятся слова Осеевского на сайте Кремля.

По его словам, к 2030 году к широкополосному интернету должны подключить 97% домохозяйств в России.

«Вообще Россия активно продвигается к выполнению этого показателя: каждый год мы добавляем приблизительно 3%, поэтому в целом видится, что этот показатель, установленный вашим указом, будет выполнен», — заверил Осеевский, обратившись к президенту.

Согласно проекту стратегии развития отрасли связи на 2024–2035 годы, к 2035 году для 98% российских пользователей проводного интернета (широкополосный доступ, ШПД) станет доступной скорость более 1 Гбит/с, при этом 50% получат доступ к 10-гигабитным каналам.

Такую скорость интернета получат почти все домохозяйства и социально значимые объекты в населенных пунктах, где число жителей превышает 10 тыс. человек.