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Политолог уличил Украину в спекуляциях на теме разрушения Каховской ГЭС

Политолог Мезюхо заявил, что украинская сторона спекулирует на теме разрушения Каховской ГЭС
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Украинская сторона спекулирует на теме разрушения Каховской ГЭС, а западные и украинские комментаторы стараются сместить акцент с того, кто именно причастен к этому преступлению. Такое мнение политолог Иван Мезюхо высказал, комментируя в среду, 7 июня, ситуацию с разрушением дамбы станции.

«Очевидно, именно Вооруженные формирования Украины разрушили Каховскую ГЭС, и именно они виновны в экологических последствиях, которые уже наступили после подрыва дамбы», — отметил Мезюхо в беседе с RT.

По его словам, украинские Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) гиперболизируют сложную ситуацию, связанную с последствиями подрыва ГЭС, чтобы повлиять на внутреннюю политику России.

Мезюхо также обратил внимание на то, что «украинские ЦИПсО активно распространяют фейки» о том, что подрыв ГЭС отразится на обеспечении водой Крыма. Он напомнил, что до спецоперации Крым жил под жесткими условиями водной блокады и никто в регионе не умер от жажды.

«Более того, пока работал Северо-Крымский канал, после 2022 года, на полуострове наполнили резервуары настолько, насколько это возможно. Поэтому очевидно, что украинская сторона спекулирует на этой теме и в этих спекуляциях Киеву подыгрывают ведущие западные массмедиа, не говоря уже о международных структурах, таких как ЕС, ЕП и даже ООН», — заключил он.

Диверсия случившегося: какими будут последствия прорыва плотины Каховской ГЭС
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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел утром во вторник, что привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате почти полностью затопило улицы Новой Каховки в Херсонской области. Леонтьев сообщил, что вода поднялась более чем на 10 м. На территории Новокаховского городского округа введен режим чрезвычайной ситуации.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы области.

Всего угроза наводнения существует в 14 населенных пунктах, где в общей сложности проживают 22 тыс. человек.

Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев предварительно заявил о семи пропавших без вести в зонах подтопления после разрушения Каховской ГЭС, сообщает телеканал «Звезда».

Согласно имеющейся информации, обстрел был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха».

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Россия также намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС.

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