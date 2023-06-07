Newsweek назвала условие готовности Запада к мирным инициативам

США и страны Евросоюза (ЕС) могут начать рассматривать мирные инициативы по решению украинского конфликта после неудачного наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье, опубликованной 6 июня на сайте американского издания Newsweek.

Как полагает профессор политологии в Университете Нью-Гемпшира Лоуренс Рирдон, если контрнаступление ВСУ будет неудачным, США и ЕС продолжат помогать киевскому режиму, но станут более открыты мирным инициативам, при этом расстановка сил будет заморожена.

«Ставка контрнаступления для Украины высока и заключается в необходимости показать западным покровителям, что инвестиции и риски последних полутора лет приносят свои плоды», — заявил изданию профессор политологии Северо-Западного университета Уильям Рино.

По его словам, провал наступления откроет политическое пространство для политиков в Вашингтоне и Брюсселе, критикующих военную помощь Украине. Ситуация усложнится особенно на фоне избирательных кампаний на Западе.

Профессор Школы политики и государственного управления Университета Джорджа Мейсона Марк Кац допустил, что провал наступления украинских боевиков приведет к тому, что некоторые серьезные силы на Западе захотят отказаться от поддержки Украины.

«Они будут утверждать, что Украине пора приспособиться к болезненной реальности и согласиться на прекращение огня с Россией, в результате чего Москва останется с большей частью присоединенной территории», — сказал Кац.

Ранее в среду замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не может разочаровывать Запад, поскольку это может стоить ему не только поста главы государства, но и жизни. По его мнению, России нужно «остановить врага, а потом начать наступление», чтобы низложить «нацистский киевский режим».

1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО предоставит Украине «солидный пакет политической и материальной поддержки» на предстоящем саммите стран альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о росте степени вовлеченности стран НАТО в украинский конфликт, отметив, что она растет как прямо, так и косвенно.

Обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти в тот же день высказал мнение, что низкий моральный дух украинских боевиков грозит срывом контрнаступления.

25 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Запад накачал Украину оружием уже более чем на $65 млрд и взамен требует демонстрировать тактические успехи. Он также подчеркнул, что в карательных акциях и боевых действиях участвует свыше 2,5 тыс. иностранных наемников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.