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Медведев заявил, что разочарование Запада может стоить Зеленскому жизни

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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Президент Украины Владимир Зеленский не может разочаровывать Запад, поскольку это может стоить ему не только поста главы государства, но и жизни. Об этом замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале в среду, 7 июня.

«Разочарование хозяев может стоить Зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни. Достаточно нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ, и всю кокаиновую шоблу мгновенно спишут в утиль», — написал он.

По мнению Медведева, их обвинят в том, что они «пустили на ветер деньги» налогоплательщиков США.

Замглавы Совбеза добавил, что России нужно «остановить врага, а потом начать наступление», чтобы низложить «нацистский киевский режим», передает RT.

Он также заявил, что киевский режим и западный мир, поддерживающий его, готовы пойти на все, чтобы стереть Россию с лица земли.

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26 мая Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти находится режим Владимира Зеленского. При этом он добавил, что «рано или поздно договариваться придется», пишет Life.Ru.

8 апреля Дмитрий Медведев написал в социальной сети «ВКонтакте», что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет. По словам политика, Украина не нужна Европе, так как поддержка киевского режима уже нанесла ЕС серьезный финансовый и политический ущерб. И также она не нужна США, которые зарабатывают деньги на военных кампаниях.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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