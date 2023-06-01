Низкий моральный дух украинских боевиков грозит срывом контрнаступления. Такое мнение высказал обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.

«Одним из потенциальных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого наступления», — написал он в материале от 30 мая.

Указывается, что среди украинской армии и в гражданском обществе наблюдается пессимизм. Кроме того, Доэрти высказывает мнение, что западные страны могут давить на киевский режим для начала контрнаступления.

31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что ВСУ готовятся к наступлению летом. Он не стал называть конкретных сроков, но отметил, что Соединенные Штаты находятся в контакте с Украиной с самого начала планирования операций.

27 мая замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что западные страны толкают Украину к началу контрнаступления. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт, несмотря на все риски.

До этого, 18 мая, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену. По его словам, потери могут быть слишком высоки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.