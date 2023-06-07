Первый случай отравления самарским сидром зафиксировали в Курганской области

В Курганской области госпитализирована женщина с подозрением на отравление суррогатным сидром, произведенным в Самарской области, сообщили в среду, 7 июня, в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.

Это первый подобный случай для региона.

«По данным следствия, 4 июня жительница города Шумихи была госпитализирована в медицинское учреждение с признаками отравления неустановленным веществом. Установлено, что накануне пострадавшая употребила спиртосодержащий напиток, поставленный в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи назначили ряд судебных экспертиз.

Ранее в УМВД региона сообщали об изъятии со склада в Шадринске более 17 л алкогольного напитка от производителя, изготавливавшего «Мистера Сидра».

5 июня стало известно о массовом отравлении контрафактным напитком «Мистер Сидр» сразу в нескольких российских регионах. Общее число пострадавших на данный момент оценивается Минздравом в 90 человек — из них четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина. Всего зафиксировано 29 летальных случаев, еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

В тот же день был задержан Анар Гусейнов, подозреваемый в производстве суррогатного алкоголя. Он не признал вину.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Cуд арестовал Гусейнова на два месяца.

6 июня источник «Известий», знакомый с ситуацией, сообщил, что экспертиза подтвердила наличие метанола в крови у всех пострадавших от отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр».