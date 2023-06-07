Трое рыбаков пропали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае пропали трое рыбаков, одного нашли мертвым, поиски остальных продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю в среду, 7 июня.

По данным управления МЧС, все трое выехали из поселка Чныррах на катере по направлению в село Оремиф. Однако 30 мая на берегу реки Амур в районе мыса Субботина было обнаружено судно, после чего спасатели приступили к поискам рыбаков. Так, было обнаружено тело одного из пропавших.

«В связи с труднодоступностью местности группа спасателей МЧС России в составе четырех человек с необходимым снаряжением в район поисков доставляется вертолетом. В их арсенале лодка с мотором, гидрокостюмы, бензопилы, терминалы спутниковой связи для связи с воздушным судном», — говорится в сообщении пресс-службы.

Экипаж вертолета будет вести поиски с воздуха, а спасатели прочешут местность вдоль побережья Амура.

В управлении отметили, что за последние две недели это уже второй случай, когда при происшествиях на водоемах с маломерными судами погибли люди. К примеру, ранее спасатели искали мужчину, пропавшего на реке Амур в районе Вознесенского.

Ранее, 27 мая, в Ульяновской области пропал участник соревнований по парусному спорту «Мемориал Гуняшова». Мужчина упал за борт, однако спасатели, направленные к месту происшествия, не обнаружили его.