В Ульяновской области пропал участник парусной регаты

В Ульяновской области в районе города Сенгилея пропал участник соревнований по парусному спорту «Мемориал Гуняшова». Об этом 27 мая сообщило главное управление МЧС по региону.

«На границе Ульяновской и Самарской областей за борт судна упал мужчина, на место было направлено спасательное формирование Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области Сенгилеевского участка», — приводит сообщение ТАСС.

Найти мужчину пока не удалось.

В «Мемориале Гуняшова» участвуют крейсерные яхты. Первый этап проходит с 26 по 28 мая, следующий запланирован с 2 по 4 июня.

Ранее, 23 мая, один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе «РТ-377» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Судно находилось на ночной стоянке. Во время тушения огня теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Оби.