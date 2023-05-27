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В Ульяновской области пропал участник парусной регаты

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В Ульяновской области в районе города Сенгилея пропал участник соревнований по парусному спорту «Мемориал Гуняшова». Об этом 27 мая сообщило главное управление МЧС по региону.

«На границе Ульяновской и Самарской областей за борт судна упал мужчина, на место было направлено спасательное формирование Службы гражданской защиты и пожарной безопасности Ульяновской области Сенгилеевского участка», — приводит сообщение ТАСС.

Найти мужчину пока не удалось.

В «Мемориале Гуняшова» участвуют крейсерные яхты. Первый этап проходит с 26 по 28 мая, следующий запланирован с 2 по 4 июня.

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