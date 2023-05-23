Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе в ХМАО

Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на теплоходе «РТ-377» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщили в управлении Ространснадзора по Уральскому федеральному округу во вторник, 23 мая.

«23 мая во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО — Югра) на судне «РТ-377» произошли хлопок и пожар. <…> Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что во время тушения огня теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь.

Причины случившегося выясняются, по результатам проверки будут приняты меры реагирования.

Ранее, 21 апреля, у южнокорейского города Ульсана загорелось российское судно «Калтан» из Владивостока. В результате пожара скончались четыре члена экипажа — два матроса, повар и старший помощник капитана. По данным СК РФ, причиненный ущерб собственнику судна превышает 1 млн рублей.