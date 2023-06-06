В Ингушетии 15 человек пострадали при столкновении «Газели» и легковушки

В Ингушетии столкнулись пассажирская «Газель» и легковой автомобиль BMW. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе трое детей, сообщили во вторник, 6 июня, в пресс-службе МЧС республики.

«Из них 12 пострадавших доставлены в Центральную районную больницу Сунжи, и трое детей госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу Назрани», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе уточнили, что авария произошла во вторник днем на автодороге Троицкая – Карабулак. Погибших нет.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в этот день один человек погиб и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Самарской области. Инцидент произошел днем на 7-м км автомобильной дороги Красный Яр – Ульяновск. По данным источника «Известий», в микроавтобусе находились девять человек.