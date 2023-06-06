Один человек погиб при столкновении автобуса с легковушкой в Самарской области

Один человек погиб и восемь пострадали при столкновении микроавтобуса с легковушкой в Самарской области. Об этом во вторник, 6 июня, рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел в 15:09 в районе Красного Яра микрорайона Красноярский на 7-м км автомобильной дороги Красный Яр – Ульяновск.

По данным источника, в микроавтобусе находились девять человек, детей среди них не было. Восемь пассажиров пострадали, их осматривают медики. В результате аварии погиб человек, находящийся в легковушке.

Детали и обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее, 5 июня, два человека погибли в результате лобового столкновения легковых автомобилей Chevrolet Niva и Opel на трассе Выборг – Светогорск. Водитель отечественного автомобиля погиб на месте, водитель иномарки скончалась в больнице. Четверо пассажиров Opel, среди которых трое детей, доставлены в медучреждения в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести.