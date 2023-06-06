Шойгу: при отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий

При отражении наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб 71 российский военнослужащий, сообщил министр обороны Сергей Шойгу 6 июня.

«К сожалению, не обошлось и без наших потерь», — отметил он.

Ранения среди Объединенной группировки войск получили 210 человек. Также министр уточнил, что было подбито 15 танков, девять боевых машин пехоты, два автомобиля и девять орудий.

Ранее в этот день глава Минобороны сообщил, что в течение трех суток ВСУ предприняли попытку наступления на разных участках фронта, сосредоточив на них большое количество живой силы и техники. При этом глава оборонного ведомства указал на сорванные попытки наступления. Шойгу подчеркнул, что армия противника понесла «значительные и несопоставимые потери».

Также в этот день Министерство обороны России сообщило об очередной попытке украинской армии атаковать южнодонецкое направление. Оборонное ведомство также уточнило, что противник «понес значительные потери» и к утру 5 июня был отброшен на исходные позиции.

Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр сделала заявление о том, что ВСУ действительно предпринимают попытки в ведении наступательных действий на ряде направлений. Речь идет об Орехово-Василовке, Парасковиевке, Ивановском, Клещиевке. Все эти населенные пункты находятся в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.