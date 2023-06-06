Экшен-игра Diablo 4 вышла на всех платформах

Компьютерная игра в жанре экшен Diablo 4, разработанная компанией Blizzard Entertainment, вышла на всех платформах 6 июня в 2:00 мск.

Игра была анонсирована на фестивале BlizzCon 1 ноября 2019 года для платформ Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Известно, что первый рейтинговый сезон стартует в июне.

Между тем, как уточнил продюсер игры Род Фергюссон в своем аккаунте в Twitter, разработчики уже трудятся над первым дополнением и начинают производство второго.

Согласно легенде, действие в Diablo 4 разворачивается через 60 лет после событий третьей части. Тогда миллионы людей были убиты действиями Высоких Небес и Пылающего Ада. Сюжет будет во многом посвящен Лилит, прародительнице человечества и дочери Мефисто.

В апреле разработчики Diablo 4 анонсировали битву с финальным боссом. Директор игры Джо Пьепиора сообщил, что на финальном уровне игроки встретятся с высшим боссом, и это проверит пределы даже более сложных уровней.

Видеозапись геймплея демоверсии компьютерной игры Diablo 4 появилось в Сети 21 декабря прошлого года.