Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Венгрии исключил введение санкций в отношении ядерной энергетики РФ
Экономика
Стоимость земельных участков в России за год выросла на 20%
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность торговавшей оружием группы в Ярославле
Армия
Минобороны сообщило о пресечении деятельности двух украинских ДРГ в ДНР
Мир
Храм УПЦ в Черновицкой области сгорел в результате поджога
Авто
В России выросли цены на новые и подержанные легкие коммерческие автомобили
Общество
ФСБ задержала планировавшего воевать на стороне ВСУ сотрудника ЧОПа
Политика
В думу внесен проект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы
Мир
МИД КНР заявил о неизменности позиции Пекина по Крыму
Армия
Пушилин сообщил о продвижении сил РФ на северо-западе и западе Артемовска
Мир
Казахстан не будет проводить военный парад 9 мая
Наука и техника
В Китае представили полномасштабную цветную карту Марса
Экономика
В России ужесточают идентификацию клиентов при онлайн-займах

Разработчики Diablo IV анонсировали битву с финальным боссом

GameRadar: разработчики Diablo IV рассказали, чем закончится игра
0
Фото: Blizzard Entertainment
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики Diablo IV анонсировали битву с финальным боссом. Об этом сообщает сайт GameRadar со ссылкой на помощника директора игры Джо Пьепиора.

Он подтвердил, что подземелья Nightmare будут усложняться даже после 100-го уровня, однако директор отметил, что игра не предназначена для бесконечного масштабирования с персонажем. По его словам, на финальном уровне игроки встретятся с высшим боссом, причем встреча проверит пределы даже более сложных уровней.

«[Diablo IV] не предназначена для того, чтобы в нее можно было играть вечно. Итак, есть существа, с которыми вы будете продолжать сражаться на все более высоких уровнях сложности [после 100-го уровня], но это контент, в котором вы будете как бы подталкивать себя к тому, чтобы увидеть, как далеко вы сможете продвинуться в своем телосложении, вместо того, чтобы пытаться достичь какого-то бесконечного набора наград по мере прохождения 100-го уровня», — сказал Пьепиора.

Он отметил, что в один из моментов после 100-го уровня игрок получит максимальную мощность снаряжения. Только после этого начнется сражение с финальным боссом, чтобы пройти которое потребуется нескольких попыток. Как отмечает сайт, уровни с боссом не предназначены для сбора лучшего снаряжения: предполагается, что оно уже есть.

«В этом весь смысл — сказать: «Мне удалось собрать воедино чрезвычайно мощного персонажа. Это мой краеугольный камень, это цель, которую я ставлю перед собой, когда достигаю 100-го уровня». Вы знаете, это вдохновляющий материал, мы хотим, чтобы игроки за ним гонялись. Есть косметические вещи, есть другие награды, которые вы можете получить от этой встречи. Но на данный момент речь идет не о том, чтобы получить больше снаряжения. <...> Смысл получения снаряжения заключается в том, чтобы сразиться с этим конкретным боссом», — цитирует издание Пьепиора.

Игровая независимость: россияне начали предпочитать компьютеры приставкам
Объем продаж PlayStation и Xbox упал на 30% по сравнению с прошлым годом

Видеозапись геймплея демоверсии компьютерной игры Diablo IV появилось в Сети 21 декабря прошлого года. Выход игры, являющейся продолжением культовой серии игр Diablo, запланирован на 6 июня 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. Ее выпуском занимается американская компания Blizzard Entertainment.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023