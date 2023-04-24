Разработчики Diablo IV анонсировали битву с финальным боссом. Об этом сообщает сайт GameRadar со ссылкой на помощника директора игры Джо Пьепиора.

Он подтвердил, что подземелья Nightmare будут усложняться даже после 100-го уровня, однако директор отметил, что игра не предназначена для бесконечного масштабирования с персонажем. По его словам, на финальном уровне игроки встретятся с высшим боссом, причем встреча проверит пределы даже более сложных уровней.

«[Diablo IV] не предназначена для того, чтобы в нее можно было играть вечно. Итак, есть существа, с которыми вы будете продолжать сражаться на все более высоких уровнях сложности [после 100-го уровня], но это контент, в котором вы будете как бы подталкивать себя к тому, чтобы увидеть, как далеко вы сможете продвинуться в своем телосложении, вместо того, чтобы пытаться достичь какого-то бесконечного набора наград по мере прохождения 100-го уровня», — сказал Пьепиора.

Он отметил, что в один из моментов после 100-го уровня игрок получит максимальную мощность снаряжения. Только после этого начнется сражение с финальным боссом, чтобы пройти которое потребуется нескольких попыток. Как отмечает сайт, уровни с боссом не предназначены для сбора лучшего снаряжения: предполагается, что оно уже есть.

«В этом весь смысл — сказать: «Мне удалось собрать воедино чрезвычайно мощного персонажа. Это мой краеугольный камень, это цель, которую я ставлю перед собой, когда достигаю 100-го уровня». Вы знаете, это вдохновляющий материал, мы хотим, чтобы игроки за ним гонялись. Есть косметические вещи, есть другие награды, которые вы можете получить от этой встречи. Но на данный момент речь идет не о том, чтобы получить больше снаряжения. <...> Смысл получения снаряжения заключается в том, чтобы сразиться с этим конкретным боссом», — цитирует издание Пьепиора.

Видеозапись геймплея демоверсии компьютерной игры Diablo IV появилось в Сети 21 декабря прошлого года. Выход игры, являющейся продолжением культовой серии игр Diablo, запланирован на 6 июня 2023 года на PC, PlayStation и Xbox. Ее выпуском занимается американская компания Blizzard Entertainment.